Directeur Care Free Twente: "Personeel vroeg faillissement aan"

In mei was het personeel nog solidair met directeur Lahdo (Foto: RTV Oost)

Het faillissement van zorgbureau Care Free Twente is aangevraagd door een deel van het personeel, tot grote teleurstelling van directeur Rima Lahdo. "Ik heb het personeel nooit in de steek gelaten. De spanningen in het bedrijf liepen de laatste tijd hoog op. Nadat ik ze niet langer kon uitbetalen, besloten vijf personeelsleden het faillissement aan te vragen."

Geschreven door: Gerben Oost

De zorgdirecteur baalt van het faillissement, want dat gaat volgens haar ten koste van haar goede naam. En die goede naam is haar veel waard. "Geld is de afgelopen zeven jaar nooit onze drijfveer geweest. De ontwikkeling van het personeel en de kwaliteit van de zorg stond altijd voorop. De cliënten waren de afgelopen jaren het belangrijkste. Er is ook geen geld meer. Alles is naar het personeel gegaan."

Volgens de directeur is er een groep van vijftien cliënten die meerdere keren per week huilend aan de telefoon hangt met de vraag wanneer ze weer worden verzorgd door Care Free Twente. "Die cliënten weigeren elke andere zorgaanbieder en wij kunnen ze niet dwingen om de zorg van een andere partij te accepteren."

Rol niet uitgespeeld

De rol van Lahdo in het Twentse zorglandschap is als het aan haar ligt nog lang niet uitgespeeld. "Wij hebben niet gefraudeerd. Wij hebben geen geld gepind, wij zijn niet naar het casino geweest. We hebben geen rare dingen met het zorggeld gedaan. Alles is naar de cliënten en het personeel gegaan."

Om die reden ziet directeur Lahdo de rechtszaak die ze gaat aanspannen tegen zorgverzekeraar Menzis vol vertrouwen tegemoet. De zorgverzekeraar beschuldigt Care Free Twente van fraude en het werken met niet-gediplomeerd personeel. "Dat laatste is waar", zegt Lahdo. "Maar we hadden geen andere keus. Er is gewoonweg te weinig gekwalificeerd personeel te vinden voor de verzorging van allochtone cliënten."

Menzis en gemeente welkom

Wanneer de rechtszaak is, weet Rima Lahdo niet. Alle bewijsstukken liggen bij haar advocaat. Ondanks het faillissement blijft ze vertrouwen in een mooie toekomst voor haar bedrijf. "Menzis en de gemeente zijn altijd welkom. Wij willen met hen samenwerken en zij mogen de voorwaarden stellen. Ze moeten niet vergeten dat het niet om mij gaat of over geld, maar om de cliënten."