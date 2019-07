Let op! N35 tussen Nijverdal en Mariënheem komende tijd afgesloten

Wil je de komende tijd via de N35 naar je eindbestemming? Let dan even goed op, want vanaf morgen is tussen Mariënheem en Nijverdal de weg in beide richtingen afgesloten.

Morgen beginnen namelijk de werkzaamheden op het traject tussen Mariënheem en Nijverdal. Als alles volgens plan verloopt, is de weg vanaf maandag 5 augustus weer open.

Wat gaat er gebeuren?

Rijkswaterstaat neemt de N35 onder handen. Zo wordt het huidige wegdek vervangen door een geluiddempende asfaltlaag. Ook komen er gasbolreflectoren in de weg en reflectorschildjes en -paaltjes naast de weg. Het is de bedoeling om de rijbaanscheiding te verduidelijken. Zo wil Rijkswaterstaat voorkomen dat weggebruikers via de berm naar de parallelweg rijden.

Wat moet ik nu doen?

Je kunt natuurlijk kijken of je met de trein of bus naar je bestemming kunt reizen, maar dat is niet altijd mogelijk. Je kunt jezelf ook de vraag stellen of het noodzakelijk is om naar je bestemming te gaan.

Mocht blijken dat je toch écht via de N35 naar je eindbestemming moet, zijn er natuurlijk oplossingen. Langs de weg worden op borden de omleidingsroutes aangegeven, Rijkswaterstaat adviseert om deze te volgen. Het is wel handig om eerder te vertrekken dan je normaal doet. Door de alternatieve routes moet je rekening houden met een half uur extra reistijd.