OM eist vijf jaar cel tegen man (50) die jongen uit Rijssen misbruikte

De officier van justitie wil ook dat de Bosschenaar ruim 5000 euro schadevergoeding betaald aan het slachtoffer.

Misbruik

Het misbruik kwam eind vorig jaar aan het licht toen begeleiders van een jeugdinstelling hoorden dat het 10-jarige slachtoffer wilde gaan logeren bij de verdachte. De begeleiders vertrouwden het niet en zochten contact met de ouders van de jongen. Hij vertelde uiteindelijk dat de man hem al jarenlang misbruikte en daar ook opnamen van maakte.

De 50-jarige werd aangehouden. Bij een huiszoeking werd niet alleen een grote hoeveelheid kinderondergoed gevonden, ook bleek de man een enorme verzameling kinderporno opgebouwd te hebben. Tussen de opnamen werden veel foto's gevonden van de jongen uit Rijssen, maar ook van misbruik met jongens uit een weeshuis in Oeganda. De man was al jaren vrijwilliger bij het weeshuis. Zo kwam hij ook in contact met het stel uit Rijssen. Die beschouwden hem als een vertrouwenspersoon, iemand die het contact was tussen hun zoon en het weeshuis.

Bekende

Bij de politie bekende de Brabander dat hij seksueel contact had met de jongen uit Rijssen en met minderjarige jongens in het weeshuis. De man zegt dat hij niet degene was die het initiatief nam, dat kwam van de jongens. Deskundigen die de man onderzochten concludeerden dat hij een pedofiele stoornis heeft en denken dat een behandeling goed is. De officier van justitie vindt het nu nog geen tijd voor zo'n behandeling.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.