Spoedeisende hulp voor bijna iedereen snel bereikbaar, maar niet voor Steenwijk

Van alle inwoners van Nederland kan 99,8 procent van de inwoners binnen 45 minuten per ambulance naar een afdeling voor Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis worden gebracht. Er zijn slechts enkele uitzonderingen en één daarvan is Steenwijk.

Uit een bereikbaarheidsanalyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat er op de peildatum (maart 2019) in Nederland in totaal 87 posten voor Spoedeisende Hulp zijn. Hiervan zijn 83 locaties 24 uur per dag geopend en vier alleen overdag en in de avond, maar niet ’s nachts. Ten opzichte van april 2018 (peilmoment vorige analyse) heeft ons land twee SEH’s minder. Ook is één SEH in plaats van 24 uur per dag geopend, alleen nog overdag en in de avond open.

Ruim 33 duizend mensen zijn langer dan drie kwartier onderweg om bij een afdeling voor SEH te komen. Deze mensen wonen bijna allemaal op de Nederlandse Waddeneilanden, maar ook in Steenwijk, Baarle-Nassau (Noord Brabant), Sluis (Zeeland) en Súdwest-Fryslân.

Acute verloskunde

Op 75 ziekenhuislocaties in Nederland wordt 24 uur per dag acute verloskunde aangeboden. Dat zijn er vijf minder dan in 2018. Ook wat acute verloskundige zorg betreft kan 99,8 procent van de Nederlanders binnen 45 minuten per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook hierbij geldt dat vrijwel alle inwoners, die een langere reistijd hebben, op de Nederlandse Waddeneilanden en in Baarle-Nassau, Steenwijk, Sluis en Súdwest-Fryslân wonen.

De norm van 45 minuten wordt gehanteerd om ervoor te zorgen dat de spreiding van de acute ziekenhuiszorg in Nederland gegarandeerd wordt. De bereikbaarheidsanalyses geven aan dat de situatie stabiel is in vergelijk met voorgaande jaren. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.