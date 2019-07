Dessers helpt Heracles Almelo aan oefenzege bij rentree Pröpper

Nieuwkomer Cyriel Dessers, die eerder deze week overkwam van FC Utrecht, had minder dan tien minuten nodig om zijn eerste treffer in Almelose dienst op het scoreformulier te zetten. De Belg schoof op de rand van de zestien de 1-0 binnen. Even later had Dessers ook de 2-0 op zijn schoen, maar de voeten van de doelman stond een tweede treffer in de weg.

Na een uur kwam de ploeg van Frank Wormuth wel op 2-0 dankzij Bijleveld. De middenvelder verdubbelde de marge door eenvoudig binnen te tikken op aangeven van Mauro. Twintig minuten voor tijd bepaalde Peterson de eindstand op 3-0 met een fraaie treffer. De Zweed kapte zijn tegenstander uit en rondde knap af.



Voorbereiding

Het was de vijfde wedstrijd in de voorbereiding voor Heracles en de derde overwinning. Zaterdag staat in Billerbeck de volgende oefenwedstrijd op de rol en dan is om 14.00 uur Preussen Munster de tegenstander. Bekijk hier de volledige oefencampagne.