Gasproducent Vermilion ontkent versnelde gaswinning

Vermilion is actief in Friesland, Drenthe en Overijssel (Foto: RTV Oost)

Gasproducent Vermilion bevestigt dat het bedrijf betrokken is in een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie, maar ontkent dat er sprake is van versnelde gaswinning. Het gasconcern wordt ervan verdacht op meerdere locaties grotere hoeveelheden gas te winnen dan in de omgevingsvergunning wordt toegestaan.

In een schriftelijke verklaring laat het gasconcern weten dat het onderzoek van het OM nog steeds gaande is. Vermilion schrijft dat het onderzoek is gericht op slechts één locatie. Het zou alleen gaan om het Dieperveld, een gasveld van waaruit in het Drentse Wapse gewonnen wordt.

Het Openbaar Ministerie doet al langere tijd onderzoek naar overtredingen van de milieuvergunningen rond sommige gaswinlocaties. Om welke locaties het gaat wil het OM niet bevestigen. "Waar we allemaal naar kijken en waarnaar niet, daarover kunnen we geen mededelingen doen."

Voordat een bedrijf gas mag produceren, moet een winningsplan zijn gemaakt. Dat plan moet goedgekeurd zijn door de minister. Pas als die een instemmingsbesluit afgeeft, mag het bedrijf aan de slag. In dat instemmingsbesluit staan de voorwaarden voor gaswinning beschreven. Zo worden onder meer voorwaarden gesteld aan de termijn van de gaswinning, maar ook staat de maximale productiehoeveelheid beschreven.

Drie keer meer dan toegestaan

Uit productiecijfers die op internet te vinden zijn, blijkt dat het Canadese gasconcern Vermilion in drie productievelden de maximale productiehoeveelheid heeft overschreden. Dat was zeker het geval in de gasvelden onder Diever en Vinkega. In Diever zou Vermilion zelfs meer dan drie keer de toegestane maximale productiehoeveelheid hebben overschreden.

Ontkenning

Het Openbaar Ministerie geeft aan dat er naar meer velden onderzoek wordt gedaan, maar Vermilion ontkent dat. Het gasconcern meldt in een schriftelijke verklaring dat "het zich houdt aan de wet- en regelgeving die voor gaswinning van toepassing is."

In Friesland, Drenthe en Overijssel hebben meerdere gemeenten zich uitgesproken tegen de versnelde gaswinning. Onder meer Hardenberg, Steenwijkerland en Weststellingwerf willen meer inspraak in de besluitvorming rond de gaswinning. Steenwijkerland vindt het zelfs 'onacceptabel' dat minister Wiebes toestemming geeft voor versnelde gaswinning in die gemeente, terwijl er nog geen schadeprotocol is vastgesteld.

Vermilion Energy opereert in Amerika, Australie en Europa. In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de winning van aardgas in Fryslân, Noord-Holland, Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland en Brabant.