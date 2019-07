Go Ahead Eagles vervolgt oefencampagne met zege op Excelsior

Go Ahead Eagles is geslaagd voor de eerste echte testcase van de voorbereiding. In Terwolde werd Excelsior vrijdagavond met 2-0 over de knie gelegd door de ploeg van Jack de Gier.

Na een kwartier kwamen de Deventenaren op voorsprong toen nieuwkomer Eddahchouri het eindstation was van een vlotlopende aanval. Excelsior was daarna dicht bij de gelijkmaker, maar Verhaar schoot in kansrijke positie over.

Twee minuten later werd de stand verdubbeld door Pouwels. Navratil, die ook aangever was bij de openingstreffer, legde klaar op Pouwels, waarna de spits eenvoudig kon afronden: 2-0. Na rust kregen beide ploegen nog de nodige mogelijkheden, maar uiteindelijk werd er niet meer gescoord en daardoor boekt Go Ahead Eagles de vierde oefenzege.

Voorbereiding

Het was de eerste serieuze oefenwedstrijd in de voorbereiding, want eerder werd al drie keer eenvoudig gewonnen van regionale amateurclubs. Bekijk hier de volledige voorbereiding.