Brand Moeder Teresakerk: "Technisch mankement pluspunt in een slechte week"

"Dat de brand is veroorzaakt door een technisch mankement is een pluspunt in een slechte week", zegt vice-voorzitter Gerard ter Ellen van het parochiebestuur De Goede Herder. Maandagochtend verwoestte brand de Moeder Teresakerk in Hengelo.

"Deze oorzaak verzacht een klein beetje het leed", gaat Ter Ellen verder. "Als de brand door vandalisme was gekomen, dan was dat erger geweest. Of als iemand het idee had gehad verantwoordelijk te zijn geweest voor de brand, dan zou dat ook erg zijn geweest. Dat is allemaal door het onderzoek van brandweer en politie en het onderzoek van de specialist van de verzekering uitgesloten. Een technisch mankement is het geweest. Een pluspunt in een slechte week."

Na de brand kreeg de katholieke parochie veel hulp. Onder meer de Protestantse Kerk Nederland en de Kristalkerk uit Hengelo boden hun hulp aan. "Dat voelt goed", vindt Ter Ellen, die ook de noaberschap die er heerst in de eigen parochiegemeenschappen en andere gemeenten noemt.

Door alle hulp kunnen er op andere plekken in de stad diensten worden gehouden voor de parochianen. "Maar wat van groot belang is, is dat de geloofsgemeenschap in het zuiden van Hengelo overeind blijft. Dat betekent dat er elders een tijdelijk onderkomen gevonden moet worden voor alle activiteiten die in onze geloofsgemeenschap plaatsvinden. Op korte termijn kunnen we gebruik maken van een ruimte aan de overkant van de kerk en van de Esreinschool mogen we gebruik maken van een leegstaand leslokaal."

Herbouw?

De grote vraag is natuurlijk of de Moeder Teresakerk wordt herbouwd. Ter Ellen: "We nemen een bijzondere positie in, omdat de Teresakerk de enige kerk is aan de zuidkant van de spoorlijn in Hengelo. Eigenlijk kan ik er nog niet zo veel over zeggen. Daar zal met veel partijen over gesproken moeten worden. Onder anderen met het bisdom en onze verzekeraar."