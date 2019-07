Wijkagent Tubbergen: "Politiewerk stad en platteland niet te vergelijken"

De agenten uit Amsterdam hoeven zich niet te vervelen denkt Withag. "We nemen ze mee op een jachtcontrole. Wij hebben hier vierhonderd jagers die we elke drie jaar een keer bezoeken. Dan maken ze ook eens mee hoe het is in de keuken van iemand met een jachtvergunning. We laten zien hoe wij in contact staan met de jagers."

Withag en Kuiphuis gaan met de Amsterdamse collega's ook langs plekken waar jongeren kamperen. "De kampeerfeesten zoals wij die hier hebben, die kennen ze daar vast niet."

Niet alles op loopafstand

De agenten uit Amsterdam zullen vandaag vooral merken dat de afstanden op het platteland veel groter zijn en dat ze er vaker alleen voor staan. "Op de Wallen is alles op loopafstand. Dat is hier natuurlijk anders", zegt Peter Withag.

Als je hier iemand handboeien om doet ben je vaak alleen wijkagent Peter Withag

In Amsterdam viel het hem verder op dat agenten die iemand in de boeien slaan in een mum van tijd werden omringd door collega's en stadshandhavers. "Dat is hier wel anders. Als je hier iemand de handboeien om doet ben je vaak alleen."

"Kennen en gekend worden"

Hij wil er maar mee zeggen dat het politiewerk in een stad als Amsterdam niet te vergelijken is met het politiewerk in Tubbergen. "Wij hebben korte lijntjes met alles en iedereen. Kennen en gekend worden is heel belangrijk. In de stad is dat niet. Daar hebben ze telkens te maken met een ander publiek."

Wijkagent Peter Withag kijkt uit naar het bezoek van zijn Amsterdamse collega's

Met alcohol op straat lopen is verboden. Het viel Withag op dat daar in Amsterdam streng op werd gecontroleerd. "Daar waren ze heel scherp op. Iedereen werd er op aangesproken. En je hebt daar natuurlijk veel vrijgezellenfeesten. Iemand die dan als een dolle tekeer gaat, die pakken ze even stevig vast met de boodschap: 'Hé, dat doen we niet hier.' Ze zullen meemaken dat wij dat hier ook doen. Alleen wij kennen de mensen. Dus wij zeggen: 'Hé Piet, dat doe je hier niet.'"