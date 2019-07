Dino's terug op aarde op vliegveld Twente

De jonge bezoekers kunnen meehelpen het ontbrekende stukje van een formule te vinden op het bunkercomplex van vliegveld Twente. Tussen de levensgrote dino's helpen professoren de junior wetenschappers met het oplossen van de puzzels.

Spannende locatie

Voor dit tijdelijke evenement kwamen er tientallen levensgrote dino's via een megatransport over de A1 naar Enschede. Enschedeër Tim Lammers is initiatiefnemer van het evenement. "Het viel mij op dat er voor kinderen weinig grote evenementen zijn in Twente. Ik vond dat het daar wel tijd voor was."

In zijn werk als marketingmanager bij Burgers Zoo in Arnhem heeft hij wel enige ervaring. "De dino's kwam ik tegen op een tentoonstelling in Utrecht en toen is het balletje gaan rollen. Ik denk dat deze verlaten en verouderde bunkerstrip een vette en spannende locatie is voor deze gave dino's", zegt Lammers.

Dinopark vliegbasis Twente (Foto: RTV Oost)

Niet permanent

Het park is geen opmaat voor een permanent dinopark op de vliegbasis. "Ik hou van tijdelijke dingen en heb telkens weer nieuwe ideeën. Welke dat zijn ga ik nog niet vertellen. We zijn eerst nog heel druk met dit park", zegt Lammers.

De kinderen op het park vermaken zich prima. "Ik heb al een heleboel dino's gezien", zegt dino-kenner Wouter. Om de code te kraken en achter het geheim te komen heb je nog tot en met 25 augustus de tijd om het park te bezoeken.