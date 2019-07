Heracles Almelo wint in Billerbeck ook van Preussen Münster

Heracles Almelo heeft ook de tweede oefenwedstrijd van het trainingskamp in Billerbeck gewonnen. Na de zege op Viktoria Köln van gisteren, werd vanmiddag Preussen Münster verslagen: 1-3. Beide ploegen spelen in 3. Bundesliga.

Trainer Frank Wormuth begon met zes dezelfde spelers als gisteren in de basis. Dat waren Navajo Bakboord, Robin Pröpper, Lennart Czyborra, Mo Osman, Alexander Merkel en Cyriel Dessers. Mauro Junior begon voor het eerst in de basis.

Pröpper deed, net als gisteren een kwart wedstrijd mee. Het was een eerste helft met weinig kansen. Dessers was de enige namens Heracles met een mogelijkheid, maar schoof de bal naast. De ruststand was dan ook 0-0. Na de pauze kwam alleen doelman Janis Blaswich weer het veld op. Alle veldspelers werden vervangen.

Van die nieuwelingen was Niels Leemhuis direct trefzeker. Tien minuten later werd het gelijk. Rufat Dadashov schoot een strafschop binnen na een overtreding van Tim Breukers. Na een uur ging ook Blaswich na de kant en maakte Koen Bucker zijn entree. Een paar minuten later kwam Heracles opnieuw op voorsprong. Dabney Dos Santos scoorde na een fraaie aanval. Een klein kwartier voor het einde werd de marge twee. Nieuweling Adrian Szöke vond Joey Konings en die maakte de 1-3. Daar bleef het bij.

Programma

Het was alweer de zesde oefenwedstrijd van Heracles Almelo en daarmee is de ploeg op de helft van de voorbereiding. De volgende wedstrijd is komende dinsdag alweer. Dan is in Mariënberg Excelsior de tegenstander. Bekijk hier de volledige voorbereiding van Heracles.