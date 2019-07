Indelingen 1e tot en met 5e klasse amateurvoetbal bekendgemaakt

Op zaterdag zitten er vijf Overijsselse clubs in de 1e klasse D. Daarbij drie uit Kampen; KHC, Go Ahead en promovendus DOS. SVZW degradeerde uit de hoofdklasse en zit ook in dezelfde klasse. DOS'37 is de laatste Overijsselse ploeg. Olde Veste'54 is opnieuw ingedeeld in Noord en daar is ook een plek ingeruimd voor SVI.

Opvallend is dat er opnieuw een aantal clubs is dat ook op zaterdag is begonnen met een prestatieteam. FC Aramea, FC Berghuizen en GFC maakten zelfs volledig de overstap naar het zaterdagvoetbal. Ook SV Rijssen is een nieuwe club op zaterdag. Die club is een fusie van Rijssen Vooruit en RKSV.

Zondag

Op zondag zijn er acht Overijsselse clubs in de 1e klasse. Zeven daarvan zitten bij elkaar in de 1e klasse E. Dat zijn Heino, TVC'28, Tubantia, Rigtersbleek, Stevo, Rohda Raalte en De Zweef. De enige nieuwkomer in de 1e klasse is Dalfsen, die ploeg promoveerde uit de 2e klasse en ploeg is ingedeeld in Noord.

Overzicht indeling

Bekijk op onze uitslagenpagina alle indelingen van de klassen met Overijsselse clubs. Kies linksboven voor amateurvoetbal en dan vervolgens de klasse naar keuze. De wedstrijdschema's worden op zondag 18 augustus bekendgemaakt.