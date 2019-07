Tex Town Tigers verliest twee keer na verlenging en grijpt naast play-offs

In de vierde inning van de eerste wedstrijd kwamen de bezoekers uit Moergestel op voorsprong, maar een inning later herstelde TTT de marge. Toch was het ROEF! dat in dezelfde inning een 2-1 voorsprong nam. Britt Vonk, die tijdelijk meespeelt bij de club waar ze opgroeide, bracht in de zesde inning de score weer in evenwicht met een homerun, 2-2. In de verlenging was Roef! uiteindelijk slagvaardiger door een punt binnen te slaan en daarmee de wedstrijd naar zich toe te trekken: 2-3.

In de tweede wedstrijd was het verhaal bijna hetzelfde. Na zeven innings was het 4-4 en opnieuw viel in de achtste inning de beslissing doordat ROEF! wel scoorde en Tex Town Tigers niets. De Enschedeërs staan nu, met nog maar twee duels te spelen, op 30 punten. Het is daarmee vijfde, Terrasvogels is vierde met 36 en is dus niet meer in te halen. TTT eindigt daarmee op de vijfde plek in de reguliere competitie.