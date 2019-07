Geld voor waterwinning door Vitens? Gemeenteraad Wierden gaat ervoor

CDA-lid Bram Egberts van Wierden wil dat waterbedrijf Vitens gaat betalen voor de winning van grondwater in de gemeente. "Normaal gesproken is waterwinning in onze gemeente geen probleem. Maar aangezien vorig jaar een gebrek aan grondwater was en dat dit jaar hetzelfde lijkt, vragen we ons af of gratis winning gerechtvaardigd blijft."

Waterbedrijf Vitens haalt per jaar ruim tien miljoen kuub water uit de grond in de gemeente Wierden, zonder daarvoor te betalen. CDA-lid Bram Egberts wilde daar verandering in brengen en diende vorige week een motie in. De motie, waarin onder meer staat dat de gemeente een 'significant' bedrag van Vitens wil ontvangen voor de waterwinning uit de gemeentelijke gronden, werd unaniem aangenomen.

Egberts is zelf agrariër en heeft zijn bedrijf in Hoge Hexel op een grondwatergrensgebied staan. "Ik zit in verschillende studiegroepen van boeren en ben goed op de hoogte van de zaken die spelen rondom waterwinning. Ik moet zelf ook rekening houden met het grondwaterpeil en zo kwam ik op het idee om de motie in te dienen."

'Overrompeld'

"Wij moeten als gemeente rekening houden met het grondwaterpeil", legt Egberts uit. "Ik vroeg me af of wij hier alleen in moeten staan. Of mag Vitens ook een deel van die verantwoordelijkheid dragen. Die haalt het water immers uit de grond en heeft ook belang bij een grondwaterpeil dat de komende jaren op peil blijft." Egberts ziet daarom graag een bedrag staan tegenover de winning van grondwater.

Egberts verwacht dat Vitens overrompeld wordt door dit verzoek. "Ze hebben het grondwater jaren kunnen gebruiken zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover stond. Het gaat ook niet alleen om Wierden. Als ze dit verzoek serieus nemen, dan moeten ze hier één lijn in trekken en dit in alle gemeenten doorvoeren."