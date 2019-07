Nieuwleusen geschokt na fatale woningbrand, vader ging brandende woning in

Bij het zolderraam is de woning in Nieuwleusen zwartgeblakerd (Foto: Chantal Everaardt)

Inwoners van Nieuwleusen reageren geschokt op de woningbrand aan het Zwartewaterland, waarbij vanochtend een 22-jarige man om het leven kwam. De woning is zwartgeblakerd, de ramen zijn gesprongen en er is een gat in het dak te zien. Tijdens de brand probeerde de vader zijn kinderen nog uit de woning te halen, maar hij moest opgeven omdat het vuur te hevig was.

De brand brak vanochtend vroeg, rond half vijf uit. De hevige rookontwikkeling heeft de achterburen gewekt. Zodra zij zagen dat het huis van de achterburen in brand stond hebben ze de hulpdiensten ingeschakeld en geprobeerd de bewoners van het brandende huis wakker te maken.



'Vader deed poging zijn zoon te redden'

In eerste instantie leken de twee zoons vermist te zijn. Verslaggeefster Chantal Everaardt sprak familieleden en buurtbewoners. De vader van het gezin deed nog een poging om zijn kinderen uit het brandende huis te halen. Hij moest opgeven omdat het vuur al te hevig was.

"De ouders waren er in eerste instantie van overtuigd dat ook hun jongste zoon thuis sliep", legt Everaardt uit. Deze jongen kwam later aanlopen en bleek niet in het huis te zijn. "Hij trof familieleden en buren volledig in tranen en in paniek aan en hoorde dat zijn oudste broer de brand niet had overleefd."



Grote impact op de gemeenschap

De brand maakt veel indruk in het dorp. "Het gezin is bij familie, die in de buurt woont, opgevangen", weet Everaardt. "Daar is politie en hulpverlening aanwezig."



Inwoners van het dorp reageren verslagen. "Ze zijn ontredderd en vol ongeloof. Eerst was er nog sprake van spanning, omdat niet duidelijk was waar de jongste zoon van het gezin verbleef." Everaardt noemt het dorp een hechte gemeenschap. "Ze zullen elkaar opvangen, maar deze ramp is niet makkelijk vergeten."



In en rond het huis wordt door een forensisch team onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Het zwartgeblakerde huis is afgezet met linten en hekken.