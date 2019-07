Praat mee: Rekeningrijden is een goed idee

Lukt het niet om te stemmen? Klik hier.

Staatssecretaris Snel (D66) zegt tegen Nieuwsuur dat 'rekeningrijden' vroeg of laat een concept is dat we toch moeten gaan overwegen. Is het niet vanwege de toenemende verkeersdrukte en -uitstoot, dan is het wel omdat steeds meer mensen schoner willen rijden en daardoor minder wegenbelasting betalen.

Maar rekeningrijden staat al jaren ter discussie, bij zowel de politiek als de weggebruikers. Grofweg betekent het dat de automobilist niet meer betaalt voor het gewicht, brandstof en de woonlocatie, maar per afgelegde kilometer.



Er zijn veel redenen om voor of tegen rekeningrijden te zijn.