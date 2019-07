Wordt dit het nieuwe opkomstnummer van FC Twente?

We hebben een stukje van de demo onder beelden van supporters geplakt. Dit is het stuk waarin meegezongen kan worden, daarna komt er een up-tempo stuk. Wat vind jij? Maakt het kans?

Niet origineel

"You'll Never Walk Alone is lang het lijflied geweest van FC Twente", zegt Van Hoevelaak. "Maar het is niet origineel. Het is al jaren het lied van Liverpool en ook Feyenoord speelt het af voor de wedstrijd. Het is gewoon geen lied van Twente."

De producer wilde een lied creëren wat heroïsch is met alle ingrediënten die de club en supporters kunnen gebruiken.

"Een lied dat staat voor goed en slechte tijden en waarin meegezongen kan worden. De titel is FC Twente, maar dat kan altijd nog veranderen. Het zit nog in de demofase. Nu heb ik het ingezongen, maar straks wil ik dat iemand anders dat gaat doen. Het is ook de bedoeling dat de supporters gaan meezingen."

