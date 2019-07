VIDEO: Wie is Cyriel Dessers, de nieuwe spits van Heracles Almelo?

Maar wie is Cyriel Dessers? We weten dat hij eerder in thuisland België speelde en in Nederland uitkwam voor NAC Breda en dus FC Utrecht. We zochten hem op tijdens het trainingskamp in Billerbeck en in het gesprek met de goedlachse spits kwamen een paar opmerkelijke dingen naar boven.

Zo zong hij Smack That van Akon bij zijn 'ontgroening' bij de Almelose club, bleek de overgang van Utrecht naar Heracles niet zo makkelijk als het leek en is hij bezig met de psychologie achter de sport. In de video een portret van de nieuwe Heracles-spits.