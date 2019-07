Jongste zoon fatale brand Nieuwleusen is gehoord door politie

De jongste zoon van het gezin uit Nieuwleusen dat werd opgeschrikt door de woningbrand, is vanmiddag gehoord door de politie. Hij was ten tijde van de brand niet thuis, terwijl hij dat wel moest zijn. Inmiddels is hij weer thuis.

De jongen is minderjarig en heeft een andere rol dan het gezin gehad tijdens de brand. Dat is bijzonder en de politie wilde hem daarom ondervragen. "Omdat hij minderjarig is, willen we dit met veel zorgvuldigheid behandelen", zegt een politiewoordvoerder. "Dat is het beste voor zijn eigen welzijn", zegt de politie.

De jongste zoon is een belangrijke schakel in het verhaal. En omdat het nog steeds niet duidelijk is wat er precies is gebeurd, is het niet uitgesloten dat hij nog vaker gehoord gaat worden.