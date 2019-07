CDA, PvdA en GL: "Winning uit kleine gasvelden moet snel worden afgebouwd"

"De gaswinning is al een hoofdpijndossier, en nu komt het rijk zijn afspraken niet na. We sporen de provincie aan om zich stevig op te stellen richting de minister", schrijven de politieke partijen in een gezamenlijk persbericht.

De fracties willen onder andere weten of het bekend was dat er meer gas gewonnen wordt dan is afgesproken en welke risico’s dit met zich meebrengt. "De inwoners rond de winningslocaties in het noorden van Overijssel maken zich zorgen. We willen weten hoe de communicatie met hen wordt opgepakt. Dit kan al een deel van de onrust wegnemen."

Ook de toezegging van de minister dat de gaswinning wordt afgebouwd is belangrijk volgens de partijen. "We horen graag op korte termijn welke mogelijkheden zij heeft om het afbouwen van de gaswinning zo snel mogelijk in gang te zetten."