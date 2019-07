Herdenktuin voor supporters bij Adelaarshorst: "Hij is er nu weer bij"

Als eerste stadion in Nederland heeft De Adelaarshorst een herdenkingsplaats voor overleden supporters. Op de Open Dag van Go Ahead Eagles werd de zogeheten "Memorial Garden" geopend.

De eerste fotolijsten hangen al aan de muur van de gedenkplaats. Maar ook is er een betonnen adelaar naast een gedenkteken te zien en staat er een geverfde bank in de clubkleuren van Go Ahead Eagles waar supporters even een momentje voor zichzelf kunnen pakken.

"Iedereen kan er op zijn eigen manier vorm aan geven", zegt Jan-Willem Klink, een van de initatiefnemers. "Het moet nu zelf gaan leven. De een plaatst een sjaaltje, de ander een biertje. Het gaat erom dat Eaglessupporters op deze plek herdacht kunnen worden."

Een van hen is Atie Maasen die vorig jaar aan kanker overleed. Vriend Bas Verhaaf: "Hij is er gewoon weer bij. Niet meer in vakje 5, maar gewoon weer hier. Ik ben er hartstikke trots op dat hij er weer bij is. Af en toe ga ik een flesje bier voor hem halen, dat vond ie lekker."