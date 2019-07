Verbouwing autoshowroom Broekhuis Enschede noodzakelijk door brand

De showroom van BMW-dealer Broekhuis Oost in Enschede moet worden verbouwd. De brand in mei heeft het gebouw zodanig beschadigd, dat een verbouwing noodzakelijk is.

"We zitten nu in een tijdelijk pand aan de Parkweg in Enschede. Dat is prima", vertelt een woordvoerder.

Toch is het de bedoeling om terug te keren naar het pand aan het Spaansland. Het is nog onduidelijk wanneer dat zal zijn. "De herbouw van de garage begint na de vakantie", vertelt de zegsman. De gemeente moet de bouwtekeningen nog goedkeuren.

Oorzaak

De oorzaak van de brand in mei is nog steeds niet duidelijk. "Dat zijn we nog aan het onderzoeken, dat loopt dus nog. Het resultaat hebben we nog niet. Daar werken we hard aan", besluit de woordvoerder.