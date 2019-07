Afvalverwerker Twence gaat eikenprocessierups niet verwerken

Afvalverbrandingsbedrijf Twence in Hengelo gaat géén restanten van de eikenprocessierups verwerken. Twence hield er rekening mee dat het afval van de rupsen definitief gestort zou moeten worden, maar dat is overbodig geworden nu elders in Nederland een andere afvalverbrandingsinstallatie de rupsen gaat verbranden.

Vanmiddag is dat besloten in een overleg met het ministerie van LNV, afvalverwerkers en brancheorganisatie Cumela van ondernemers in groen, grond en infra. Welke afvalverbrandingsinstallatie de rupsen gaat verbranden willen de partijen nog niet zeggen.

Twence wilde onderzoeken of resten van de rupsen op een speciale plek op het terrein gestort zou kunnen worden. De eikenprocessierupsen zouden dan onder een verharde laag, met daar bovenop een toplaag met zand en beplanting worden gestopt. Het zou gaan om een definitieve stort, vergelijkbaar met de stort van asbest. Dat is nu dus niet meer nodig.

Met speciale box en al in de verbrandingsoven

Voor de verbranding elders in Nederland wordt gewerkt aan een veiligheidsprotocol. Bij het aanleveren van de rupsen wordt uitgegaan van verpakking in boxen en speciale, extra sterke, big bags. Het afval gaat met box of big bag en al in de verbrandingsoven.

Het besluit is een uitkomst voor de bestrijders van de eikenprocessierups. Die zitten met containers waarin zakken met resten van de opgezogen rupsen zich opstapelen. Zo maar afvoeren van de zakken naar verbrandingsinstallaties was geen optie, omdat die zakken zouden kunnen knappen als ze in de verbrandingsovens worden geladen. De afvalverwerkers willen niet dat hun medewerkers worden blootgesteld aan de brandharen van de rupsen.