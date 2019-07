Windmolens in IJsseldelta? Excursie naar Groningen om te kijken naar kleinere variant

Om te kijken hoe die windmolens eruit zien en hoe men erover denkt, is er een delegatie van de gebiedscoöperatie naar Groningen gegaan voor een excursie. "Boeren wilden daar ook graag een molentje", vertelt Marieke van Zanten van Het Oversticht. "We hebben daar een goed inkijkje gehad."

Van Zanten: "We zijn bij de eerste boer geweest die een windmolentje heeft. We wilden graag weten wat zijn ervaringen zijn, maar ook hoe het vergunningstechnisch werkt. Ook hebben we gevraagd hoe de reacties van mensen in de buurt waren", zegt Van Zanten.

Verbod

Maar er geldt een verbod op het plaatsen van windmolens in het gebied van het Nationale Landschap IJsseldelta. Het doel van Het Oversticht is om het gesprek op gang te brengen over windmolens. "Je moet kijken hoe houdbaar dat is. Alles gaat om zorgvuldigheid. Als die kleine molentjes goed passen bij het agrarische erf of los in het landschap, dan kun je naar kijken wat de beste mogelijkheden zijn."

Van Zanten: "De kwaliteit van het landschap moet altijd het uitgangspunt zijn. Maar als je zegt dat je in het landschap niets mag doen, dan zeg je eigenlijk dat die mensen niet mogen verduurzamen." Daarom zouden de kleine windmolens een oplossing kunnen zijn, volgens Van Zanten. "Kijk maar naar andere hoge dingen op boerderijen, bijvoorbeeld silo's. Misschien moeten we er gewoon even aan wennen. Er zijn veel boerenerven in het gebied. Het eventueel plaatsen van windmolens moet je zorgvuldig doen, zodat je het landschap niet verstoort met veel verschillende molentjes met verschillende hoogtes. Het gesprek daarover moet daar een keer over beginnen: 'is dat mogelijk, ja of nee'."