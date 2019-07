Kampense kunst vanaf vandaag in het Rijksmuseum Amsterdam te zien

Volgens Westera een spontane actie. "Een vriendin vroeg 'zullen we meedoen?' en ik had nog wel een leuk portret liggen dat een beetje Rembrandt-achtig was, dus die heb ik ingestuurd", vertelt ze. Toen ze hoorde dat ze geselecteerd was, werd niet direct de vlag uitgehangen. "Ik vond het wel leuk, maar ik was niet helemaal laaiend", zegt ze lachend.

Pas later, toen Westera het bericht zelf op Facebook plaatste, kwamen er een heleboel reacties. "Mensen vonden het echt geweldig. Toen besefte ik me dat het eigenlijk wel heel speciaal is."

Adriaan door Linda Westera (Foto: Linda Westera)

Adriaan

Het portret van Adriaan tekende Westera in 2017 met potlood en Siberisch krijt. Maar ze kwam er tijdens haar inzending pas achter hoe haar tekentechniek overeen komt met die van de grote meester.

"Ik ben gaan googelen op de tekeningen van Rembrandt en hij had voor sommige ongeveer dezelfde manier gebruikt om lijntjes neer te zetten", vertelt Westera. "Toen ik vervolgens de arcering van mijn eigen tekening weer zag, dacht ik 'deze moet ik echt insturen'. Hij sprong er qua techniek en licht-donkercontrast echt uit."

Een sfeerimpressie van de tentoonstelling (Foto: Olivier Middendorp)

2019 – Het Jaar van Rembrandt

Op 15 juli, de geboortedag van Rembrandt, was de feestelijke opening van de tentoonstelling en volgens Westera heeft haar Adriaan een mooi plekje gekregen. "Hij hangt op ooghoogte en knipoogt een beetje, dus dat is leuk. Hij knipoogt echt naar de kijker."

Ook over de andere 574 werken is ze zeer te spreken. "De diversiteit is echt overweldigend. Er zijn werken van jonge kinderen, kunstenaars en niet-kunstenaars. Alles hangt door elkaar en iedereen heeft een eigen invalshoek."

De invloed van Rembrandt is volgens Westera, 350 jaar na zijn dood, nog altijd voelbaar. "Rembrandt zit toch verweven in heel veel kunstwerken, niet alleen in die van vroeger, maar ook in die van nu."

De tentoonstelling 'Lang Leve Rembrandt' is nog tot en met 15 september te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam.