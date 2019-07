Politie gaat broertje van bij woningbrand omgekomen man (22) opnieuw horen

De minderjarige jongen is gisteren ook gehoord door de politie. "Hij heeft een aparte positie, omdat hij tijdens én na de brand niet aanwezig was in het huis", vertelt een woordvoerster van de politie. Of de jongen als verdachte in de zaak wordt gezien, wil zij niet zeggen.

Over de brand is nog veel onduidelijk. De politie doet daarom nog volop onderzoek naar de oorzaak. "We doen een sporenonderzoek en vragen buurtbewoners en de bewoners om informatie. Misschien hebben zij iets opgemerkt waardoor de oorzaak te achterhalen is."