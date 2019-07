Stadsfestival Deventer opnieuw succes, maar heimwee naar oude locatie blijft

Voor het eerst werd het Deventer Stadsfestival op het evenemententerrein aan de noordkant van Deventer gehouden, na drie eerder edities in het Rijsterborgherpark. "We waren uitverkocht en hebben lekker weer gehad", zegt organisator Maurice Endeman. "Als organisatie mag je niet hopen op meer dan dit. We hebben een geweldige editie gehad."

Maar ondanks dat blijft de organisator verder zoeken naar een mogelijke andere festivallocatie. "Het is zeker niet gezegd dat we hier volgend jaar niet meer staan, maar we willen er wel voor zorgen dat het evenement de plek krijgt die het verdient", aldus Endeman. "En het blijft een stuk makkelijker om in een mooie natuurlijke omgeving een sfeervol feestje te maken."

Hij geeft aan dat ook hij, ondanks het succes van het afgelopen weekeinde, met heimwee terugkijkt naar de vorige locatie. Daar moest het festival vertrekken. "Het Rijsterborgherpark was natuurlijk een heel charmante plek. Wij blijven zoeken, nog niet alle mogelijkheden voor een nieuwe locatie zijn onderzocht. Het Worpplantsoen? Er zijn in Deventer nog een heleboel mooie plekken te verzinnen, langs de IJssel bijvoorbeeld. We blijven daarover in gesprek."

Maar vooralsnog is het Deventer Stadsfestival verbonden aan het evenemententerrein aan de noordkant van de stad. "We zullen het zien, gaan eerst alles evalueren, alle plussen en minnen op een rij zetten. We zijn zonder meer volgend jaar terug. Welke locatie, dat zullen we nog zien."