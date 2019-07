Deurwaarder anderhalf uur vastgehouden en afgeranseld door transportondernemer

Het slachtoffer, een 51-jarige man uit Amersfoort, zit sinds de zware mishandeling thuis met een gebroken arm en voet en slikt dagelijks de maximale dosis pijnstillers. Dennis D. en zijn echtgenote werden na de mishandeling, woensdagmiddag, nog dezelfde avond aangehouden.

De deurwaarder, die telefonisch aan RTV Oost laat weten absoluut anoniem te willen blijven, was in het verleden al meermalen bij de transporteur uit Nieuwleusen langs geweest. De ondernemer kwam vorig jaar in het nieuws omdat hij zijn personeel met vakantie had gestuurd en daarna zijn bedrijf wilde opdoeken, waarbij hij de wettelijke protocollen rond ontslag aan zijn laars lapte. Daarover volgden meerdere rechtszaken, die D. keer op keer verloor. Als gevolg daarvan moest de deurwaarder vorige week andermaal gerechtelijke stukken overhandigen aan D.



Deurwaarder kon geen kant op

Dat liep echter helemaal anders. Toen de man via de lange, smalle oprijlaan bij het boerderijtje aan de Ebbenweg in het buitengebied van Nieuwleusen kwam aanrijden, kwam D.’s echtgenote hem al tegemoet lopen. Vervolgens greep ze meteen een stalen pijp uit de bosjes en begon ze te slaan.

Blijkbaar had ze haar echtgenoot Dennis gebeld, want die kwam het volgende moment al aanrijden en zette zijn auto pontificaal achter die van de deurwaarder, die daardoor geen kant meer op kon. D. haalde een stalen pijp uit zijn auto, waarop ook hij op het slachtoffer begon in te slaan.



'Als ik moet zitten, is dat geen probleem'

Na enige tijd werd de wagen van de deurwaarder op het terrein gezet en ging de poort dicht. De deurwaarder heeft later tegenover de politie aangegeven dat de gijzeling annex mishandeling circa anderhalf uur heeft geduurd.

D. en zijn echtgenote wilden dat de deurwaarder een oplossing zocht voor al hun problemen. Zo wilden ze dat hij een video, waarbij beslag op zijn trucks werd gelegd door ze aan de ketting te leggen, van internet zou halen. Ook eisten ze dat hij ervoor zou zorgen dat alle financiële claims van tafel zouden gaan. D. zou zijn slachtoffer daarbij hebben bedreigd met de woorden. ‘Ik ga je doodmaken. En als ik moet zitten, is dat geen probleem’.

Opmerkelijk is dat er sprake lijkt van voorbedachten rade. D. riep tijdens de gijzeling namelijk dat hij al eerder plannen had om de deurwaarder af te tuigen. Die was circa drie weken ervoor ook bij hem op bezoek geweest. De deurwaarder had toen het idee dat er niemand thuis was, waarop hij de gerechtelijke stukken in een gesloten envelop achterliet. Tijdens de gijzeling verklaarde D. echter dat hij wel degelijk thuis was, maar dat hij bezoek had waardoor hij zijn plan niet ten uitvoer kon brengen.

Tijdens de gijzeling liet ook D.’s echtgenote, die overigens in ieder geval tot voor kort nog als secretaresses voor een advocatenkantoor heeft gewerkt, zich niet onbetuigd. Uit latere verklaringen van het slachtoffer tegenover de politie blijkt dat ook zij tientallen malen met de stalen pijp heeft geslagen en zich net zo agressief gedroeg als haar echtgenoot. Op een gegeven moment heeft ze geroepen dat haar vader erbij zou komen en dat dan ‘ronde twee’ van de afranseling zou beginnen.



Vader was redding

De vader kwam inderdaad even later opdagen. Hij bleek echter wat meer voor rede vatbaar en zei na enige tijd dat ze de deurwaarder maar weer moesten laten gaan. Het slachtoffer is daarop met een gebroken arm en voet naar het politiebureau in Zwolle gereden, waar zijn verklaringen werden opgenomen. Vervolgens zijn in het ziekenhuis zijn arm en voet in het gips gezet.

Het slachtoffer zit momenteel thuis en slikt volgens bronnen dagelijks de maximale doses paracetamol en diclofenac. Aan zijn voet moet hij later mogelijk alsnog worden geopereerd.

Zijn kantoor had eerder al tegenover RTV Oost laten weten dat het de reguliere procedure is dat deurwaarders zonder politiebegeleiding op pad gaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een beroep gedaan op politiebescherming. In dit geval was de bewuste deurwaarder al meerdere keren bij D. en zijn vrouw op bezoek geweest. Daarbij toonde D. zich weliswaar meermalen boos en hevig verontwaardigd, maar was er geen aanleiding te veronderstellen dat het zo uit de hand kon lopen.

Het slachtoffer zelf wil niet ingaan op de zaak. Tegenover collega’s heeft hij echter aangegeven dat hij er niet over peinst om zijn vak nu vaarwel te zeggen en dat hij straks ‘gewoon’ weer kan worden ingezet. ‘Met mijn huidige verwondingen gaat dat vanzelfsprekend niet, maar als het had gekund was ik het liefst de volgende dag alweer op pad gegaan’, zo vertelde hij.