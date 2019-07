Werkstraf geëist tegen Enschedese (61) voor neersteken partner

De steekpartij gebeurde in het voormalige zorgcomplex Het Achtervoort in Enschede. Het complex kwam vorig jaar meermaals in het nieuws, omdat bewoners klaagden over overlast en onveilige situaties.

Geen aangifte

Het stel kreeg op 7 september ruzie in de woning van de man. Vervolgens vluchtte de vrouw naar haar eigen appartement. Volgens de vrouw stond haar partner daarna bij haar achterdeur. Ze pakte een mes in de hoop dat hij weg zou gaan. Toen de man binnenkwam en haar beetpakte moet ze hem met het mes geraakt hebben.

"Het voelt zo onwerkelijk en ik vind het zo erg allemaal, verschrikkelijk, hoe kan zoiets gebeuren", zei ze tegenover de rechtbank. De man deed geen aangifte en weigerde een verklaring af te leggen. Hij liet zich na het incident verbinden in het ziekenhuis en moest uiteindelijk alleen vanaf het politiebureau naar huis lopen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Op het moment van het incident had de vrouw zo'n driekwart fles wijn gedronken. Deskundigen die de vrouw onderzochten denken dat ze verminderd toerekeningsvatbaar is. De vrouw had een jaar of tien geleden een flinke depressie. Daarom is ze volgens deskundigen in een sociaal isolement terechtgekomen, waarbij haar partner nog de enige is die ze ziet. De man was ook met haar mee naar de zitting.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.