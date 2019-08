Relatierituelen: liefde gaat dus toch door de maag...

Relatiedeskundige Paulien Timmer interviewde honderd stellen. Hieruit blijkt dat rituelen van belang zijn voor een lange en gelukkige relatie. De relatie krijgt op deze manier net wat meer inhoud en een verhaal. Wat is het geheim van een gelukkige relatie?

Zijn het rituelen of is het toch iets anders? Wij gingen de Overijsselse straten op om het te vragen.

Grote glimlach

"Anita Meyer, Why Tell Me Why. Dan gaan we helemaal uit onze plaat in de auto. Helemaal gek doen", vertelt een voorbijganger met een grote glimlach op zijn gezicht.

Deze glimlach hebben meerdere mensen als zij de vraag over rituelen in de relatie krijgen voorgelegd. Het brengt hen terug naar dat ene moment waar ze veel plezier hebben gehad met zijn of haar partner.

Liefde gaat dus toch door de maag

Het is niet voor niets een bekend gezegde: 'liefde gaat door de maag', en dat blijkt wel weer. Veel van de mensen die we op straat aanspreken geven aan dat samen koken, samen eten en samen borrelen erg belangrijk is in de relatie.

Het gaat er vooral om dat je samen dingen moet blijven ondernemen volgens de Overijsselaar, maar vergeet dan ook niet jezelf. Zoals er wordt gezegd: 'leven en laten leven'.