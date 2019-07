Praat mee: De Nijmeegse Vierdaagse is echt wat voor mij

Lukt het niet om te stemmen? Klik hier.

Maandenlang trainen, spierpijn, vermoeidheid en blaren. Duizenden wandelaars hebben het over voor een Vierdaagsekruisje en een bos gladiolen. Dinsdag begint de 103de editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Lopers uit vele verschillende landen en van alle leeftijden lopen mee met deze meerdaagse wandelmars.

12-jarige Christiaan uit Losser

Eén van de jongste deelnemers is de 12-jarige Christiaan uit Losser: "Door het wandelen kom je op veel verschillende plekken in de natuur en zie je hoe mooi Nederland is. Wandelen is heel gezellig, je bent even zonder telefoon en praat echt met elkaar."

Honderdduizenden feestvierders

Het evenement is meer dan alleen wandelen. Al vijftig jaar lang trekken de bijbehorende Vierdaagsefeesten, die afgelopen weekend al begonnen, ook honderdduizenden bezoekers naar de stad.

