Rijk en topondernemer? Bij de provincie Overijssel krijg je nog meer geld

Bij Lithium Werks werken in Twente nu zeven mensen, van het 'Sanderink Technology Centre' is nooit iets terechtgekomen.



De messiassen

Wie goed kijkt naar de totstandkoming van beide leningen ziet veel overeenkomsten. In beide gevallen werden de ondernemers als een soort 'messias' binnengehaald. De betrokken ondernemers beloofden banen. Kees Koolen beloofde liefst 2.000 banen op termijn, Sanderink beloofde er 300 en die zouden er dit jaar zijn.



Beide ondernemers vroegen commitment van de regio en de provincie voor hun plannen. En die steun in de vorm van geld kregen ze grif. De provinciale politiek was in beide gevallen namelijk laaiend enthousiast. Want Kees Koolen (volgens Quote goed voor een vermogen van 120 miljoen euro) had een fantastisch 'track record' met zijn Booking.com en Uber. Gerard Sanderink (volgens Quote goed voor 640 miljoen) is eigenaar van bouwbedrijf Strukton en IT-bedrijf Centric.



Hoe zat het bij Sanderink

De nu 70-jarige Gerard Sanderink richtte in 2013 zijn Stichting Gerard Sanderink op, bedoeld om na zijn overlijden zijn vermogen en bedrijven te gaan beheren en de financiële opbrengst daarvan in Twente te laten landen.



Al snel kwam de gedachte om bij leven al wat na te laten. Dat werden de Sanderink-beurzen. Per leerjaar krijgen tien talentvolle studenten financiële ondersteuning. Ook wilde Sanderink een 'Sanderink Technology Centre' oprichten. Een researchcentrum dat veel verbanden zou maken met onder meer Universiteit Twente en andere instellingen. Sanderink stelde wel een eis: hij wilde commitment van de provincie. Oftewel een bijdrage van tien miljoen euro.



Sanderink verdient pluim voor 300 banen

Gedeputeerde economie Theo Rietkerk was in 2014 laaiend enthousiast bij RTV Oost over het plan van Sanderink om in Enschede zijn 'Sanderink Technology Centre' (STC) op te richten. "Ik vind het een fantastisch voorstel. Dat ook in deze tijd het bedrijfsleven aan het zoeken is waar ze nog in wil investeren. En dat deze ondernemer dit risico wil lopen, maar ook gedreven is om 300 tot 350 banen te creëren. Ik vind dat een pluim waard."



Excellent ondernemer

Ook de toenmalig burgemeester van Enschede sprak met superlatieven over Sanderink. "Wat je ziet is dat wij weliswaar al bekend komen te staan als high-tech regio, maar dat we nog veel meer massa moeten krijgen. Ook moet de economische ontwikkeling sneller gaan. Zo'n initiatief als dat van Sanderink kan zo'n slag versnellen en inhoud geven. Sanderink is zelf natuurlijk een excellent ondernemer. Als hij leiding geeft aan zo'n proces, dan kunnen we er alleen maar baat bij hebben."



Geld genoeg bij de provincie

Kortom: bij de provincie Overijssel was er geen enkele bedenking. Daarnaast is geld geen probleem. De provincie had immers een paar jaar daarvoor 1,6 miljard verdiend aan de verkoop van energiemaatschappij Essent. Dus de lening van tien miljoen leverde geen enkele twijfel op.

Plannen gaan niet door, maar ondernemers houden geld wel

De plannen van Sanderink en Koolen gingen niet door, in beide gevallen kwam de lening niet terug. Lithium Werks verschuilde zich achter de de band met Twente door het 'wereldwijde hoofdkantoor' in Enschede te huisvesten. Daar werken volgens de CEO van Lithium Werks zeven mensen.



Gerard Sanderink zou volgens planning in 2014 beginnen met de bouw van zijn 'Sanderink Technology Centre' op het Kennispark bij de Universiteit Twente. Een uitgebreide investeringsplanning voorzag een investering van 23 miljoen met 300 banen.



Lening Lithium Werks lijkt 'affaire'

Het dossier Lithium Werks krijgt langzamerhand de impact van een affaire. Een accountantsonderzoek over de totstandkoming van de lening moet helderheid geven aan de politiek, het dossier is een struikelblok geworden voor gedeputeerde economie Eddy van Hijum. De grote vraag is waarom de provincie Overijssel de lening aan Sanderink niet terugeist. Volgens het contract voldoet hij niet aan de voorwaarden.



Verantwoordelijk gedeputeerde Van Hijum wil niet praten over het onderwerp. Via een voorlichter laat hij weten dat het een "lastig moment is om op vraag in te gaan. Op dit moment is de gemeente Enschede in bespreking over een grondtransactie met Sanderink. Dat is in een vergevorderd stadium. Eigenlijk willen we die gesprekken niet beïnvloeden door over het onderwerp te praten".



Zou het Sanderink Technology Centre er dan toch nog komen? Bij de Stichting Gerard Sanderink, waar het plan voor het STC is ondergebracht, weten ze van niets.





Volop tegenwind voor Gerard Sanderink Overigens verkeert Sanderink momenteel in zwaar weer. De top van zijn IT-bedrijf Centric is de afgelopen tijd opgestapt of ontslagen. Daarnaast deed de FIOD in februari een inval in zijn bedrijf Strukton, op verdenking van het betalen van steekpenningen. Verder procedeert hij op wekelijkse basis met zijn ex-vriendin Brigitte van Egten. De bron van al deze ellende lijkt gelegen in het feit dat hij een nieuwe vriendin heeft; Rian van Rijbroek, een vrouw die bekend staat als 'cybercharlatan'. Maar de 70-jarige Sanderink heeft een rotsvast vertrouwen in haar capaciteiten, zodanig zelfs dat hij haar penningmeester heeft gemaakt van de stichting die zijn fortuin gaat beheren na zijn overlijden.