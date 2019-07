Bewoners Beerzerveld protesteren tegen komst megastal

Eerder boden omwonenden al 550 handtekeningen aan tijdens een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Ommen. Ook dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF) startte een petitie tegen de komst van de megastal, deze werd binnen een paar dagen tijd zesduizend keer ondertekend.

Stank- en milieuoverlast

Omwonenden zijn tegen de komst van de megastal, omdat ze onder meer stank- en milieuoverlast verwachten. Jeanet Drenthen woont in de buurt van het huidige boerenbedrijf. Mocht de megastal er komen, dan staan de schuren zo’n vijftig meter van haar huis af. "Je kan je voorstellen hoeveel stank dat zal geven", zegt ze.

Omwonenden Beerzerveld protesteren tegen mogelijke komst megastal (Foto: RTV Oost)

Ook haar buurman is tegen de komst van de megastal. "Ik heb COPD, die lucht is voor mij ontzettend schadelijk." Ook het vervoer van de dieren baart de buurtbewoners zorgen. "Dacht u echt dat al het vervoer via die kleine weggetjes kan? Dat gaat toch helemaal niet."

Daarnaast hebben de omwonenden kritiek op de manier waarop de gemeente de omwonenden informeert.

Gemeenteraad

Of de megastal er daadwerkelijk gaat komen is nog niet bekend, de gemeenteraad moet zich nog over het plan buigen. Eind februari werd duidelijk dat het college van burgemeester en wethouders in principe voor de komst van de megastal is. De protesterende buurtbewoners hopen dat de veehouder alsnog van het plan afziet.