'Milieueffectenrapport gaf mogelijk vertekend beeld van hoogte windmolens Staphorst'

Het milieueffectenrapport voor het windpark bij Staphorst geeft mogelijk een vertekend beeld van de hoogte van de turbines. Dat concludeert de Commissie m.e.r., die het rapport heeft beoordeeld. Ook is nog niet duidelijk of de aanleg van het park verdroging kan veroorzaken.

De visualisaties in het rapport laten windturbines zien met een ashoogte van 126 meter, terwijl de maximale ashoogte 140 meter kan zijn. De commissie adviseert het rapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen.

Verdroging

Ook waarschuwt de commissie dat het niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor het nabijgelegen natuurgebied Boswachterij Staphorst, dat gevoelig is voor verdroging. "Als de aanleg tot verdroging kan leiden, is het nodig om te onderzoeken of dit kan worden voorkomen", zo staat in het rapport.

Staphorst wil tussen de dorpskern en Boswachterij Staphorst een windpark met drie of vier molens maken. De locatie van de windmolens is een heet hangijzer in het dorp. Zo vinden bewoners van De Lommert, het gebied waar de molens komen, dat zij niet genoeg zijn gehoord tijdens de besluitvorming.

De nieuwe windturbines moeten er uiterlijk op 1 januari 2021 staan.