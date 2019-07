Italiaanse retroscooters in trek bij Enschedese dieven: 'elke dag is het raak'

De politie in Enschede is in de ban van scooterdiefstallen. De afgelopen twee weken zijn er al veertien gestolen. Daarvan zijn er een deel teruggevonden, maar van een dader of daders ontbreekt elk spoor.

"We gaan er wel van uit dat er meerdere dieven actief zijn", zegt Jorien Stevelink van de Enschedese politie. "We hebben niet echt een iemand op het oog. We weten ook niet of de dieven in een groep opereren of eenlingen zijn."

Wel zijn er al aanhoudingen verricht. "Deze twee personen zijn enkel aangehouden voor heling. Ze reden rond op gestolen scooters. We weten nog niet of ze deze zelf gestolen hebben."

Italiaanse scooters

Wat Stevelink opvalt is dat de dieven het vaak gemunt hebben op Italiaanse retroscooters. "Vaak van het merk AGM of SYM, maar waarom juist deze scooters in trek zijn, zijn we aan het onderzoeken."

Hoe de dieven te werk gaan, houdt Stevelink een beetje in het midden. "Soms staan de scooters alleen op het stuurslot, maar soms zitten ze vast met een hangslot die wordt doorgeknipt. Het kan zelfs zo zijn dat de dieven de scooters in een busje inladen."

Uit het zicht

Volgens Stevelink is het in de binnenstad makkelijk om een diefstal te voorkomen of op te lossen. "In de stad hangen veel camera's. Als je een scooter parkeert in het zicht van een camera, dan kunnen we in ieder geval een eventuele dief sneller herkennen."

Maar ook thuis kunnen scooterbezitters de kans op een diefstal verkleinen. Dieven rijden vaak op doorgaande wegen op zoek naar scooters. "Dus als je ze niet langs een grote weg zet, maar bijvoorbeeld achter de poort of in een schuur dan maak je de kans op een diefstal kleiner.