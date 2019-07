Programma: Oefencampagne voetbalclubs gaat verder

Heracles Almelo komt maar liefst drie keer in actie deze week. Vanavond is Excelsior in Mariënberg de tegenstander. Morgen gaat de Almelose ploeg op bezoek bij Rot-Weiss Oberhausen en zaterdag speelt Heracles bij FC Volendam.

PEC Zwolle gaat vanavond op bezoek bij het jubilerende ZAC. De club bestaat 125 jaar. FC Twente komt zaterdagmiddag in actie en speelt dan in Goor tegen OH Leuven. Anorthosis Famagusta is vrijdag in Terwolde de volgende tegenstander van Go Ahead Eagles.

HHC Hardenberg oefent zaterdag op eigen veld tegen Jong PEC Zwolle en Berkum sluit het eerste voorbereidingsblok zaterdag af bij VVOG.

