Deurwaarders in zaak D. krijgen voortaan politiebescherming

Dennis D. kwam in de zomer van vorig jaar in het nieuws omdat hij zijn truckers met vakantie stuurde en ze via een A4'tje meedeelde dat bij thuiskomst het transportbedrijf was opgedoekt. Daarop volgde een reeks rechtszaken, aangespannen door het pensioenfonds en de vakbond FNV, die D. alle verloor. Hierdoor hangt de transporteur nu een financiële strop boven het hoofd die kan oplopen tot meer dan vier ton.

Nadat een deurwaarder, na twee recente gerechtelijke uitspraken, een bezoek wilde brengen aan D. liep de zaak compleet uit de hand. Het slachtoffer liep een gebroken voet en arm op en werd aan zijn hoofd geraakt.



Truckers gewaarschuwd

De FNV, die namens haar chauffeurs een claim had ingediend, heeft de leden in de regio intussen gewaarschuwd voor het geval D. en zijn echtgenote straks weer op vrije voeten worden gesteld. D. moet zijn ex-truckers immers nog een ontslagvergoeding van 65.000 euro betalen. "We hebben onze leden geïnformeerd dat ze bij deze man uit de buurt moeten blijven. En als ze het vermoeden hebben dat er iets aan de hand is, moeten ze meteen de politie bellen", zegt districtsbestuurder Cindy Onvlee. "Voor de rest kan ik alleen maar zeggen dat we het een enorm drama voor deze deurwaarder vinden."

Onvlee zegt dat de financiële vorderingen van de FNV ongewijzigd blijven: "Die vorderingen liggen er en blijven er vanzelfsprekend liggen. Wel treffen we voorzorgsmaatregelen om dit soort toestanden in de toekomst te voorkomen. We willen dat deurwaarders in deze zaak voortaan alleen nog onder politiebegeleiding op pad gaan."

'Mag niet nog eens gebeuren'

De mishandelde deurwaarder was vorige week op pad in opdracht van het pensioenfonds voor het beroepsvervoer. Dit pensioenfonds zegt nu koste wat kost te willen voorkomen dat het in deze zaak andermaal misgaat. "We zijn enorm geschrokken", reageert een woordvoerder. "Een deurwaarder kan autonoom beslissen of hij politiebegeleiding wil, maar we gaan met deurwaarders die in de toekomst in deze zaak op pad gaan, vooraf overleg voeren. Wat nu gebeurd is, mag niet nog eens gebeuren."

Volgens een deurwaarder is het uiteindelijk aan de politie zelf om te bepalen of er agenten worden meegestuurd: "Maar na wat hier is gebeurd, lijkt het me onbestaanbaar dat een deurwaarder straks in zijn eentje naar deze mensen wordt gestuurd."

Opvallend detail is dat het profiel van D.'s echtgenote tot gisteren nog te zien was op de website van een advocatenkantoor. Daar werkte ze als secretaresse. Sinds vandaag is de foto verdwenen. Een woordvoerder van het advocatenkantoor zegt hier niet verder op in te willen gaan.

Verdachten 'in beperking'

Het Openbaar Ministerie heeft tegen beide verdachten zogenoemde beperkingen opgelegd, wat inhoudt dat ze alleen contact met hun advocaten mogen hebben. De raadslieden mogen daar op last van justitie echter geen informatie over verstrekken. "Ik heb mijn cliënte intussen meerdere keren gesproken, maar vanwege de beperkingen kan ik daarover verder geen mededelingen doen", aldus de raadsvrouw van D.'s echtgenote.