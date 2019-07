DAG 1. Het Britten Jeugdstrijkorkest op reis: cd-opnames en huiswerk maken in de auto

Mijn naam is Judith, ik ben 17 jaar, ik speel contrabas in Het Britten en ik zit in het orkest altijd naast Rosemarijn, mijn mede-contrabassist. Op deze dag hadden we cd-opnames met een contrabassist uit Wenen. Dat vond ik hartstikke leuk, waardoor ik helemaal ben vergeten te vertellen dat we 's avonds ook nog de jaarlijkse kamermuziekavond hadden (dan maken we muziek in kleine bezetting).

Daar speelde ik een paar stukjes, waaronder "de Olifant" van Camille Saint-Saëns met Rosemarijn en Jorrick, zoals te zien in het filmpje. Ik vond het een leuke dag, ik vond het vooral gaaf om Dominik Wagner (de contrabassolist) te ontmoeten.

Dirigente Loes Visser richtte Het Britten Jeugdstrijkorkest in 2007 op zodat strijkers uit Oost-Nederland hun talenten op niveau kunnen ontwikkelen. In 2014 won het orkest de eerste prijs tijdens het prestigieuze Summa Cum Laude Festival in Wenen.