Kamper tabaksfabrikant De Olifant de sigaar door strengere regels

Al meer dan honderd jaar verpakt Sigarenfabriek De Olifant haar sigaren in cederhouten kisten, maar tot grote schrik van het bedrijf uit Kampen overweegt de overheid dat sigaren vanaf 2022 in een neutrale verpakking moeten worden verkocht. Als dat gaat gebeuren, vreest De Olifant voor haar voortbestaan.

In een brief aan onder anderen premier Mark Rutte en minister Bruno Bruins van Medische Zorg schrijft De Olifant-directeur Thomas Klaphake dat het opnieuw aanpassen van de sigarenverpakkingen - de tweede keer in korte tijd - weleens het einde van zijn bedrijf zou kunnen betekenen.

In 2016 kwamen er nieuwe regels voor tabak- en rookwaren en moesten fabrikanten hun verpakkingen aanpassen. "Ze rekenden ons toen een lastenverzwaring voor van één cent per verpakking", schrijft Klaphake in de brief. "In de praktijk is het tweehonderd keer meer geworden, namelijk twee euro per verpakking. De voorgerekende lastenverzwaring was gebaseerd op de hoeveelheden van een groot sigarettenbedrijf. Een gemiddelde sigarettenfabriek produceert in tien minuten onze gehele jaarproductie."

Sinds 20 mei 2016 moeten op verpakkingen van sigaretten, shag, cigarillo’s (kleine sigaren), pijptabak en waterpijptabak de volgende onderdelen staan: - Een verplichte waarschuwing met een afschrikwekkende foto, die 65 procent van de voor- en achterkant beslaat.

- Een verwijzing naar www.ikstopnu.nl en de 'stoplijn' 0800-1995. Op verpakkingen van sigaren staat vanaf die datum informatie over de website en de gratis stoplijn. De gezondheidswaarschuwing blijft verplicht. Op de verpakkingen van kruidenrookproducten staat een waarschuwende tekst.

Directeur Klaphake: "Als wij nu alweer al onze verpakkingen moeten aanpassen, dan zullen wij dit niet overleven. Het zou toch te erg zijn als na vier generaties de fabriek op zal moeten houden te bestaan."

Sigarenliefhebbers

Bij een eventuele sluiting van de fabriek zijn volgens de directeur ook de liefhebbers van zijn product de sigaar. "Dan wordt de consument een moment van genieten ontzegd. Is de volgende stap dan ook dat er een sticker van een zieke lever gaat komen op een mooie fles Champagne of een sticker van een persoon met ernstige obesitas op een mooie doos Leonidas bonbons of op een smaakvol stuk kaas van Reijpenaer? Is dit de manier waarop de overheid wil omgaan met consumenten die heel bewust willen genieten van een delicatesse?"

Rookvrije generatie

Dat alle verpakkingen van tabak- en rookwaren er hetzelfde uit moeten komen te zien staat in het Nationale Preventieakkoord. Het kabinet heeft samen met allerlei instanties en bedrijven een pakket aan maatregelen en acties afgesproken om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren.

De sigaren van De Olifant worden volgens Thomas Klaphake niet gerookt door kinderen. "Onze producten zijn nimmer interessant gebleken onder jeugdige rokers. Onze sigaren worden vooral genoten onder liefhebbers die weten wat ze doen. Bewuste rokers die zo nu en dan genieten van een kwaliteitssigaar en daarmee onthaasten."

Uitzondering

De directeur vraagt de overheid om een uitzondering te maken voor alle bedrijven die niet aanzetten tot massaconsumptie. "Juist die bedrijven die met integriteit, passie en transparantie eerlijke en ambachtelijke producten maken en soms ook nog cultuur economisch erfgoed zijn, worden in hun voortbestaan bedreigd. Onze grote zorg is dat door deze regelgeving uitsluitend de multinationals blijven voortbestaan."

De brief van directeur Klaphake is beantwoord door staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Blokhuis schrijft dat de rijksoverheid zeer terughoudend is in het contact met de tabaksindustrie of partijen die de belangen van de tabaksindustrie vertegenwoordigen. "Dit om te voorkomen dat de tabaksindustrie invloed kan uitoefenen op het tabaksontmoedigingsbeleid."