Keito Nakamura officieel nieuwe speler van FC Twente

De komst van Keito Nakamura naar FC Twente is afgerond. Het Japanse talent (18) wordt voor twee jaar gehuurd van Gamba Osaka en de Enschedeƫrs hebben een optie om hem daarna definitief over te nemen.

Hij speelt met zijn huidige club nog een belangrijke wedstrijd tegen Nagoya Grampus Eight op 21 juli en komt daarna naar Nederland.

Speciale club

De aanvaller, die met nummer 13 gaat spelen, is blij met zijn overgang: "Ik kijk erg uit naar FC Twente. De club, de fans, de passie, de sfeer in het stadion. De beelden die ik via internet kreeg, gaven me het gevoel: ja, dat is zo'n speciale club, ik wil daarheen."

Technisch plan

"Ook het technisch plan sprak me aan. De manier waarop FC Twente wil spelen, hoe ze het team en de spelers individueel willen ontwikkelen, heeft me enthousiast gemaakt. Die gaven me het gevoel: daar werken ze serieus, dit is een geschikte club waarin ik mijn carrière in Europa start. Hiervan wil ik deel van uitmaken. Ik beloof iedereen dat ik mijn uiterste best zal doen en alles zal geven aan FC Twente en zijn fans. Ik kan nauwelijks wachten tot de dag dat ik aankom", zegt hij op de website van de club.

Perfect in spelsysteem

Ook technisch directeur Ted van Leeuwen is een blij man: "Keito is een van de allergrootste talenten van Japan. Technisch vaardig, heeft een opmerkelijke spelintelligentie voor iemand van zijn leeftijd en kan op alle vijf aanvallende posities uit de voeten. Keito past perfect in ons spelsysteem. Een fijne speler ook voor het publiek. Het mag een klein wonder genoemd worden dat we met onze bescheiden financiële middelen erin geslaagd zijn deze kwaliteit aan te trekken. We zijn Keito erkentelijk voor het vertrouwen dat hij in ons heeft."