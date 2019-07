OM eist celstraffen voor leden van drugsbende die na anonieme tip werd ontdekt

Het OM wil dat vier leden van een in Enschede opererende drugsbende tot twee jaar achter de tralies verdwijnen. De vier verdachten, mannen uit Enschede en Rotterdam, werden tijdens een politieactie op 15 januari in de kraag gevat. In woningen aan de Rembrandtlaan en Esstraat werd een grote hoeveelheid drugs gevonden.

De vier mannen, die tussen de 22 en 38 jaar oud zijn, zitten sinds hun aanhouding vast. Een vijfde verdachte kwam vandaag in de rechtbank niet opdagen omdat zijn advocaat verhinderd was. De verdachte uit Enschede zou in Marokko zitten en niet meer van plan zijn het land te verlaten.



De drugsbende werd opgerold nadat eind vorig jaar een tip binnenkwam dat twee Rotterdammers zich bezighielden met de handel in harddrugs in Enschede. De anonieme tipgever noemde ook een aantal telefoonnummers en adressen.

Codetaal

Omdat de informatie zo concreet was, werd besloten om de nummers af te tappen. "Het was direct raak", aldus de officier van justitie. Honderden gesprekken en berichten, waarin in codetaal over drugs werd gesproken, werden onderschept. De twee Rotterdammers werden gevolgd en kopers van de drugs werden aangehouden en verhoord.



Na ongeveer drie maanden besloot de politie toe te slaan. Hierbij werd de man die de bestellingen zou rondbrengen, een 22-jarige Enschedeër, in de auto van zijn vader aangehouden.

In de auto lagen meerdere telefoons vol telefoonnummers met codenamen en berichten over drugs. In de woning waar hij met zijn ouders woont werd cocaïne, twee sporttassen vol hennep en een nep-pistool gevonden.

Duizenden euro's tussen de vuile was

In de flat aan de Rembrandtlaan was de vangst nog groter: ruim twee kilo cocaïne en heroïne lag open en bloot op verschillende plekken in de woning. Een waterkoker op het aanrecht vertoonde sporen van crack (gekookte cocaïne, red.), overal slingerden xtc-pillen rond en er werd ruim 6.000 euro contant geld gevonden.

Op twee gasmaskers die in de flat bij de cocaïne gevonden werden, zat DNA van drie verdachten die in de flat werden aangehouden.

Bekentenis

De vier mannen ontkenden op een eerdere zitting in april alle betrokkenheid. De jongste verdachte bekende dinsdag voor de rechter in Almelo. De 22-jarige vertelde dat hij inderdaad betrokken was bij het bezorgen van drugs, maar dat deed voor iemand wiens naam hij niet wil noemen omdat hij bang is; "Straks knallen ze mijn ouders af!"

De drie medeverdachten zegt hij niet te kennen en één van hen benadrukte ook dat hij de 22-jarige niet kende. De verdachten die in de woning aan de Rembrandtlaan werden aangehouden, zeggen dat ze daar alleen maar waren om een kop koffie te drinken en wat te eten.



Volgens de officier van justitie is het verhaal van de 22-jarige ongeloofwaardig. De telefoon van de man had honderden keren contact met telefoons die bij de anderen gevonden werden en straalde zendmasten aan in de buurt van de Rembrandtlaan.

Uit afgeluisterde gesprekken zou blijken dat de 22-jarige niet goed bekend stond bij de andere drie, hij zou hen geld verschuldigd zijn. "De heren stonden er letterlijk bovenop", aldus de officier van justitie.

'Bewijs rammelt'

De advocaten van de vier vinden dat het bewijs in de zaak aan alle kanten rammelt. Zo zegt het niets dat er DNA werd gevonden op de gasmaskers. Die zouden gedragen zijn toen de mannen de eigenaar van de flat aan de Rembrandtlaan hielpen met een schilderklus ergens anders.

Het OM wil naast een celstraf ook dat de mannen het geld afstaan dat ze met de handel hebben verdiend. Voor één van de Rotterdammers zou dat ruim 4.000 euro zijn, voor de andere drie ruim 16.000 euro.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.