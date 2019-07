DAG 3. Het Britten Jeugdstrijkorkest op reis: het vertrek en eerste optreden in Denemarken

Hoi hoi, mijn naam is Nina van Dijk! Ik ben 17 jaar oud en ik speel cello in het Britten. Mijn vlog gaat over de reis naar Denemarken en hoe we in Svendborg onze vrije tijd doorbrachten. Veel plezier met kijken!

Ik heet Ursula Skaug, ben 22 jaar en speel altviool. Deze dag hebben we ‘s ochtends gerepeteerd. Daarna hebben we lekker geluncht en even gerust, zodat we ‘s avonds op een schattig pleintje in Svendborg een concertje konden geven.

Dirigente Loes Visser richtte het orkest in 2007 op zodat strijkers uit Oost-Nederland hun talenten op niveau kunnen ontwikkelen. In 2014 won het orkest de eerste prijs tijdens het prestigieuze Summa Cum Laude Festival in Wenen.