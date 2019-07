Expeditie Oost: Zwarte Cross 2019 is begonnen!

De ene na de andere caravan passeert ons op het terrein van de Zwarte Cross. De één valt nog meer op dan de ander door zijn felle kleuren, of door de bijzondere teksten die op de caravan te lezen zijn. Één ding is in ieder geval duidelijk: De Zwarte Cross 2019 is officieel begonnen!

De organisatie verwacht dit jaar meer dan 200.000 bezoekers op het festival, maar tussen al die wildvreemden is het ontzettend gezellig. Je krijgt het ene na het andere biertje aangeboden. "Het is hier één grote familie, dit is voor mij echt het feestje van het jaar", zegt een jonge vrouw uit Friesland.



De bezoekers op dit festival zijn afkomstig uit alle windstreken van ons land. Van Zeeland tot aan Groningen, je komt ze allemaal tegen. Veel gasten weten elkaar dan ook snel te vinden en drinken gezellig een biertje samen. Een enkeling heeft nog iets meer moeite met het opzetten van de tent en worstelt met het geraamte van zijn slaapplek.

Overijssel is aanwezig!

Ook Overijsselaars zijn aanwezig op het festivalterrein. We lopen gospelkoor Vivace uit Denekamp en theatergroep Hydra uit Oldenzaal tegen het lijf. Al 13 jaar lang komen zij gezamenlijk naar de Zwarte Cross om de gasten te laten genieten van zang en dans. "We zijn elkaar een keer tegen het lijf aangelopen en toen zijn we gaan praten met elkaar. We kwamen al vrij snel tot de conclusie dat we de handen ineen moesten slaan en een gezamenlijke act moesten maken, dit is er uiteindelijk uitgerold, en daar ben ik heel blij mee", zegt Dennis Oude Nijeweme van Vivace.

De kop is eraf voor vandaag en dat betekent dat de bezoekers zich gaan klaarmaken voor de eerste feestavond. Morgen nemen we een kijkje op het festivalterrein, kijk dus vooral morgen weer!