Expeditie Oost: Overijsselaars dit jaar weer volop aanwezig op Zwarte Cross

Naast de bezoekers uit Overijssel had het festival nog enkele Overijsselse tinten. Zo speelden de Koorbazen, een mannenkoor uit Zwolle afgelopen zondag de pannen van het dak en waren ook theatergroep Hydra uit Oldenzaal en Vivace uit Denekamp aanwezig om de bezoekers te verblijden met prachtige muziek. "Voor ons is het de dertiende keer dat we hier samen staan met theatergroep Hydra, en het verveelt nooit. Dit is het evenement waar we elk jaar naar uitkijken", zegt Dennis Oude Nijeweme van Vivace.

Ook brachten we een bezoekje aan de vriendengroep uit Vriezenveen die we vorige week woensdag volgden in de voorbereiding naar de Zwarte Cross. "Ik kijk erg uit naar vanavond, want dan spelen de Bökkers. Dat is voor mij nu al het hoogtepunt van de Zwarte Cross", aldus Bart Dasselaar van de vriendengroep uit Vriezenveen.

De Noaberhood, een van de verschillende podia op de Zwarte Cross, is ontworpen door de uit Raalte afkomstige Hans Kodden en zijn team. "Het is elk jaar weer een feestje om hier te mogen werken. We zijn erg blij met het eindresultaat, want mensen kijken met veel bewondering naar de podia die we hier hebben gebouwd."

Dat was de Zwarte Cross voor dit jaar, wij hebben er erg van genoten en hopelijk jullie ook! Kijk hier morgen weer voor nieuwe verhalen van Expeditie Oost!