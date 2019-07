Dikkersterrein in Hengelo op de schop: 280 woningen

Bij Dikkers werden tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw onderdelen voor machines en stoomketels gemaakt. Buurman Stork was de voornaamste afnemer. In 1983 sloot de fabriek en kocht EMGA Holding het terrein. In de afgelopen 36 jaar passeerden allerlei plannen de revue, maar er gebeurde weinig.

'Oude hoofdkantoor proberen te behouden'

Dat moet de komende jaren veranderen. Als de procedures vlot verlopen kan in 2021 een begin worden gemaakt met de bouw van de eerste woningen. EMGA Holding onderzoekt nog welke gebouwen van Dikkers behouden kunnen blijven. "Het hoofdkantoor van Dikkers proberen we her te bestemmen", zegt Lucia Douwes Dekker van EMGA Holding. "Maar het moet wel haalbaar zijn. Op het moment dat er veel geld bij moet, dan zal er niemand in willen investeren. We hopen van harte dat dit lukt."

Tekst gaat verder onder de foto

Een eerste impressie van de nieuwe woningen op het Dikkersterrein in Hengelo (Foto: Gemeente Hengelo)

De huidige huurders van het complex, zoals Bengeltjes Speeldorp, muziekschool Oyfo en Theater Kamak, zullen op zoek moeten naar een nieuw onderkomen. Oyfo gaat naar het Hazemeyer-complex in Hengelo, waar de andere huurders naartoe gaan is nog onduidelijk. Volgens Lucia Douwes Dekker van EMGA hebben alle huurders kortlopende contracten getekend en wisten ze dat er andere plannen waren voor het terrein.

Tekst gaat verder onder de foto

Theater Kamak (Foto: RTV Oost)

'Woningen moeten Hengelo sexy maken'

EMGA Holding heeft een stedenbouwkundige in de arm genomen die plannen heeft voor kleinschalige stedelijke studio's en lofts, die in elk geval het karakter van vroeger behouden. "Het wordt iets on-Hengeloos", zegt Douwes Dekker. "Deze woningen moeten Hengelo weer sexy maken. Denk aan woningen die je ook ziet bij de Westergasfabriek in Amsterdam."