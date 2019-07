Vader Joop Mellée neemt videoclip op voor vermoorde zoon: 'Dit is mijn eerbetoon aan Daan'

Het is zíjn ode aan zijn vermoorde zoon. De Enschede muzikant Joop Mellée heeft een videoclip opgenomen voor Daan, die een jaar geleden op brute wijze van het leven werd beroofd. De moord is tot op de dag van vandaag nog altijd niet opgelost. De opbrengst gaat naar de landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld. "Dit is mijn eerbetoon aan Daan."

Vader Joop nam eerder dit jaar samen met de Enschedese Petra Pelties - beter bekend als Queen P. - een nummer op voor Daan. Waarbij Joop de piano voor zijn rekening nam en Queen P. rapte.

'Fraai resultaat'

Het nummer is alleen al via Spotify 64.000 keer beluisterd. "Een resultaat waar we erg blij mee zijn", aldus Mellée.

In navolging daarop is nu een videoclip opgenomen, die onder meer via YouTube kan worden bekeken. Ter ondersteuning van de single. "Om maar zoveel mogelijk singles te verkopen. De opbrengst gaat naar de landelijke stichting, die erg goed werk verricht."

Verdachten opgepakt

Daan Mellée werd begin juli vorig jaar in de woning van zijn vriendin aan Het Oosterveld in Enschede met pistoolschoten van het leven beroofd. In die zaak werden meerdere personen aangehouden, maar allen weer op vrije voeten gesteld. Twee van hen gelden echter nog altijd als verdachte.

De single en videoclip zijn voor vader Joop bovendien een methode om de moord op zijn zoon telkens weer onder de aandacht te brengen. "Ik hou het volste vertrouwen dat dit misdrijf op een dag wordt opgelost."