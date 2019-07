Hoogtij: Deldenaar Bruijnes geeft praktische tips in 'Geef mij je hart en doe wat je wilt'

"Ik spreek dan ook liever van geloofsgemeenschappen", zegt Bruijnes. "Soms zijn ze niet groter dan tien personen". In zijn boek wil hij teruggaan naar de essentie van wat geloof en kerk eigenlijk is. "Iedereen heeft overtuigingen, en als iemand zegt dat hij niet gelooft, bedoelt hij dat hij geen bepaalde religie aanhangt. Maar iedereen gelooft". En wat je gelooft, moet blijken uit wat je doet.

Een veelkleurig kerkelijk spectrum

Bruijnes heeft in het verleden een groot deel van het kerkelijk spectrum doorlopen, van Nederlands hervormd via baptiste en evangelisch naar de Pinkstergemeente. "En toen was ik er klaar mee". Inmiddels is hij lid van de protestantse gemeente Delden. Hoe hij terugkijkt op zijn zoektocht? "Het heeft me veel gegeven."

Volgens hem moeten de christenen zich minder bezighouden met wat waar of niet waar is, of wat goed of fout is. Hij pleit voor respect voor elkaars overtuigingen en zou graag zien dat in de protestantse kerk meer aandacht kwam voor symbolen en rituelen zoals de rooms-katholieke kerk die kent.

Zondag 21 juli in Hoogtij

Maarten Bruijnes (Foto: eigen foto RTV Oost/Ina Brouwer)