Indiëmonument in Almelo lijdt onder graffiti en hangjongeren

Het Indiëmonument in het Hagenpark in Almelo wordt geplaagd door overlast. Hangjongeren zitten op het monument, het wordt ontsierd door graffiti en er worden fietsen tegenaan geparkeerd. Het is de commissie Indië Monument Almelo een doorn in het oog. Wethouder Jan Martin van Rees heeft toegezegd het toezicht in het park te verhogen.

De overlast zou een gevolg zijn van de veranderingen in het park. Het Hagenpark ondergaat nu een transformatie tot doe-park, dat in beheer komt bij het Natuurhus.

Geen goede vluchtwegen

De commissie heeft te horen gekregen dat het monument een andere plek krijgt in het park en is daar niet blij mee. "In een hoek van het park, tegen een blinde muur", stelt voorzitter Mäkel in een brief. Mäkel vreest dat er in de toekomst geen vergunningen meer worden verleend voor herdenkingen vanwege het ontbreken van goede vluchtwegen.

Dichtbij de plek waar het monument nu staat moet een paviljoen komen. De commissie wil wel meewerken aan verplaatsing, maar wil er dan wel op vooruit gaan.

Jaarlijkse herdenking

Bij het monument worden jaarlijks de zestien uit Almelo afkomstige militairen herdacht die in Nederlands Indië en Nederlands Nieuw-Guinea zijn omgekomen. Deze herdenking vindt op 14 augustus plaats, een dag eerder dan de Nationale Indië herdenking. Het monument is in 1998 onthuld door burgemeester Menno Knip. Het is een zwerfkei van een meter hoog en twee en een halve meter breed.