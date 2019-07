Celstraf, enkelband en gebiedsverbod moet stalker uit Losser stoppen

Een jaar lang achter de tralies, waarvan 252 dagen voorwaardelijk, een jaar een enkelband dragen en een verbod van drie jaar lang om in de buurt van Alkmaar te komen. De rechtbank in Almelo hoopt op deze manier dat voorkomen wordt dat een 52-jarige man uit Losser zijn ex-partner uit Alkmaar nog langer lastigvalt.

De uitspraak van de rechter is nagenoeg gelijk aan de eis die de officier van justitie twee weken geleden uitsprak. Het is de vierde keer dat de oorspronkelijk uit Irak afkomstige Lossenaar door een rechter veroordeeld is wegens stalking. De man zat recent nog een half jaar in de gevangenis voor het stalken van een andere ex.

De 52-jarige leerde zijn laatste ex, de vrouw uit Alkmaar, kennen via Facebook. De relatie liep uiteindelijk spaak. Tussen begin juli en eind januari van dit jaar werd ze honderden keren lastiggevallen door de Lossenaar. Zo probeerde de man haar auto klem te rijden op een parkeerplaats in haar woonplaats. De vrouw leefde jarenlang in een hel, aldus de officier van justitie twee weken geleden.