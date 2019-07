Coberco-schoorsteen in Deventer op nominatie om gesloopt te worden

De projectontwikkelaar wil op het oude terrein van de melkfabriek nieuwe bedrijfspanden bouwen. De schoorsteen zou in de weg staan en te duur zijn. Restauratie zou zeker 150.000 euro gaan kosten.

'Al van verre'

Honderden Deventenaren zijn het daar niet mee eens en willen de beeldbepalende schoorsteen behouden. "Als je van buiten naar de stad komt zie je de schoorsteen al van verre staan pronken", zegt buurvrouw Irma Schreurs. Zij heeft een handtekeningenactie opgezet om de gemeente te overtuigen.

"De schoorsteen is onderdeel van de prachtige skyline van de stad en het hoort echt bij Deventer. Heel raar dat de gemeenteraad daar geen waarde aan hecht."

Industrieel erfgoed

Ook de stichting Industrieel Erfgoed Deventer wil de Coberco-schoorsteen behouden. "Dit is een schoorsteen waarvan er nog maar een paar in Nederland zijn", zegt stichtingsvoorzitter Eric Giesbers.

De stichting probeert al jaren met de projectontwikkelaar in contact te komen maar dat is tot nu toe niet gelukt. "Jammer dat we het niet hebben kunnen redden met de fabriek zelf, alleen de schoorsteen is overgebleven. En daarmee is ie nog belangrijker geworden voor het industrieel erfgoed van de stad."

Geen monument

Volgens de gemeente Deventer is de oude schoorsteen geen beeldbepalend monument. De gemeente wil alleen schriftelijk reageren op het besluit. "De nieuwe eigenaar heeft met stukken aangetoond dat de restauratie anderhalve ton gaat kosten en dit heeft hij er niet voor over." De gemeente komt ook niet in actie nu er een buurtpetitie is gestart.

Handtekeningen

Irma Schreurs is blij met het aantal handtekeningen dat nu al is gezet; inmiddels bijna 400. Ze hoopt op een groter aantal, zodat ze de gemeente op andere gedachten kan brengen. "Als mensen een handtekening zetten, hoor ik ze veel zeggen dat de gemeente een stomme fout heeft gemaakt door de schoorsteen niet op de monumentenlijst te zetten."